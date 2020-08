Roma disastrosa in Europa League: ottava eliminazione consecutiva agli ottavi

Non si può dire che l’Europa League sia la competizione preferita dalla Roma. Con la sconfitta di oggi contro il Siviglia, i giallorossi sono stati eliminati per l’ottava volta consecutiva agli ottavi di finale. I quarti di finale restano un miraggio per la Roma che oggi è stata completamente annientata dal Siviglia di Lopetegui. Nonostante le aspettative molto alte, gli uomini di Fonseca hanno fallito subito l’accesso ai quarti di Europa League.