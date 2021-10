Roma, dopo il bilancio si riapre il caso del Fair Play Finanziario?

Si riapre la questione relativa al Fair Play Finanziario in casa Roma? Come riportato da Calcio e Finanza infatti la società giallorossa ha da poco annunciato i risultati del bilancio chiuso il 30 giugno del 2021 che ha visto un rosso di 185 milioni he segna una riduzione rispetto alle perdite per 204 milioni dell’esercizio 2019/20.

Nello stesso comunicato il club afferma anche che: "In base ai dati consuntivati al 30 giugno 2021, si registra uno scostamento dai requisiti di pareggio UEFA per il periodo di rendicontazione di 4 anni". Questa sarebbe quindi una violazione del Fair Play Finanziario e quindi: "La Società potrà essere soggetta all’invio di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il Club Financial Control Body (CFCB), addetto al controllo, potrà richiedere eventuali chiarimenti in contraddittorio per le valutazioni del caso. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione in conseguenza di una violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione sarà assunta dal CFCB alla conclusione degli approfondimenti sopra descritti". si legge nel comunicato.

