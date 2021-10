FORMELLO - Lazio, ripresa: contrasti duri, Tare segue la seduta con Sarri

FORMELLO - La prima seduta del ritiro è quella di scarico. In campo soltanto i calciatori che non hanno iniziato nel blocco dei titolari la partita con il Verona. C’è anche il ds Tare, non è una novità, quasi sempre segue gli allenamenti da vicino. Colloquio fitto fitto con Sarri, sigaretta in mano e sguardo rivolto verso la partitella che caratterizza la sgambata. Si rivedono Acerbi e Luiz Felipe, squalificati al Bentegodi, visto lo stop imposto dal giudice sportivo non avevano partecipato alla rifinitura di sabato. Contro la Fiorentina si riprenderanno il posto al centro della difesa. Le prove tattiche inizieranno e finiranno domani, sarà già vigilia di Lazio-Fiorentina. Stamattina i “protagonisti” di ieri sono rimasti in palestra.

CONTRASTI. Questi i giocatori impegnati nella sfida a spazi ridotti: celesti Strakosha, Vavro, Acerbi, Jony, Escalante, Luis Alberto, André Anderson e Romero, con il fratino arancione Adamonis, Lazzari, Luiz Felipe, Kamenovic, Cataldi Basic, Moro e Muriqi. Contrasti duri, qualche intervento scomposto. Lazzari riceve un pestone alla caviglia destra da André Anderson, poco dopo si rialza e conclude l’allenamento. Va peggio a Romero, colpito violentemente sulla tibia sinistra da Luiz Felipe: lo spagnolo è costretto ad abbandonare il campo zoppicando e con la borsa del ghiaccio applicata.