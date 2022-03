Roma, dubbi di Coppa e derby: Zaniolo forse riposa

Fonte: Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Roma è iniziata una settimana fondamentale: giovedì c’è la Conference League contro il Vitesse (all’andata 1-0 per i giallorossi), domenica il derby con la Lazio che vale tanto in termini di classifica. In palio nella stracittadina ci sono punti fondamentali per centrare l’Europa. Ora sono i biancocelesti ad essere quinti in solitaria. Mourinho non è interessato al turnover, anche perché il discorso qualificazione contro gli olandese non è affatto chiuso. Ma dovrà fare i conti con stanchezza fisica e mentale a tre giorni dal derby. Il portoghese potrebbe rinunciare a Zaniolo, che non segna all’Olimpico in Serie A dal 2 novembre 2019. Dopo la gara di andata era finito in un nuovo vortice di polemiche per il gestaccio fatto ai tifosi biancocelesti mentre stava rientrando nel tunnel degli spogliatoi. Alla Lazio non ha mai segnato.