Roma e Napoli eterne seconde, ma è la Lazio la migliore: il dato

Una lotta punto a punto che andrà avanti, questa è la speranza almeno, fino al 2 agosto. La Lazio resta lì aggrappata al secondo posto e spera in qualche passo falso della Juventus. La vittoria con la Fiorentina ha riportato entusiasmo dalle parti di Formello che ora vedono di fronte a loro un futuro più roseo e meno in salita. I tre punti conquistati, poi, portano la Lazio a quota 65 in classifica, punteggio quasi mai raggiunto da una seconda nell'ultimo decennio. Come sottolinea Lazio Page, i biancocelesti hanno il secondo miglior punteggio per una seconda dell'ultimo decennio. Meglio dei ragazzi di Inzaghi ha fatto solo il Napoli di Sarri due stagioni fa quando, a questo punto della stagione, aveva 70 punti. Tutte le altre ne avevano meno : Juventus (2011/12) 56, Napoli (2012/13) 53, Roma (2013/14) 64, Roma (2014/15) 53, Napoli (2015/16) 61, Roma (2016/17) 62, Napoli (2017/18) 70 e Napoli (2018/19) 60. Un bel traguardo per i capitolini che sperano di fare ancora meglio e riuscire, ripetendo quanto fatto venti anni fa, a fare un brutto scherzo alla Vecchia Signora.