Roma, Federico Nisi: "Infortuni? Quelli che lavorano a Trigoria sono dei somari"

Ko duro per la Roma di Fonseca battuta per 6-2 dal Manchester United nella gara di andata valida per la semifinale di Europa League. Questo il duro commento di Federico Nisi ai microfoni di Tele Radio Stereo con particolare riferimento agli infortuni di Pau Lopez, Spinazzola e Veretout nel primo tempo: "Non è sfortuna, la Roma gioca con merito questa competizione ma la situazione dei giocatori è grave come perdere le gare a tavolino. Quello che lavora a Trigoria è un gruppo di dilettanti, una banda di dilettanti somari".

FORMELLO - Lazio, Hoedt si candida. Leiva ok, Caicedo fermo

La Lazio ricorda il gol di Anderson col Genoa. I tifosi a gran voce: "Torna da noi" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE