FORMELLO - Lazio, Hoedt si candida. Leiva ok, Caicedo fermo

FORMELLO - Conferma in gruppo, ma per qualche giorno ancora (forse una settimana) eviterà i contrasti e gli sforzi delle partitelle. Luiz Felipe anche stamattina è sceso in campo coi compagni e viaggia verso il totale reintegro: il riscaldamento, il torello effettuato con il fratino da jolly, poi si è staccato per iniziare un lavoro differenziato quando è cominciata la fase di possesso palla. Troppo presto vederlo con il Genoa (nonostante la squalifica di Acerbi), sarebbe un rischio troppo grosso dopo oltre tre mesi di stop per l'infortunio (con tanto di operazione) alla caviglia destra. Domenica dovrebbe esserci Hoedt al centro della linea a tre, Inzaghi si aspetta risposte importanti anche da lui. Le prove tattiche scatteranno domani, il tecnico deve decidere se confermare Lulic a sinistra dopo il test positivo con il Milan oppure tornare ad affidarsi a Fares. Marusic rimarrà in difesa, un cambio è già forzato (Hoedt o l'arretramento di Parolo), modificare ulteriormente il reparto difensivo porterebbe a un contraccolpo ulteriore. Occhio a Leiva: oggi si è rivisto sul campo, sta gestendo le condizioni (stamattina niente partitella a tre squadre), ieri non si era allenato con la squadra. Non ha svolto invece la seduta Caicedo, tormentato dalla solita fascite plantare. Ieri, seppur per un tempo limitato, si era rivisto con il resto della rosa.