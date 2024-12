Roma, Ferrajolo: "Se gioca come contro il Milan la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La settimana del derby è ufficialmente iniziata. Lazio e Roma si sfideranno nella prima gara del 2025 in programma domenica 5 gennaio alle 20.45. In merito alla stracittadina ecco il pensiero di Luigi Ferrajolo ai microfoni di Radio Radio: "Se la Roma gioca con quella superficialità contro la Lazio nel primo tempo ne prende tre. Ranieri con i cambi ha pensato al derby, scelta giusta. Ma Pellegrini ha confermato di non esserci. La Roma stia attenta perché se gioca con quella faciloneria la Lazio ribalta la partita, ruba palla e riparte benissimo. La fase difensiva è ancora lacunosa per la Roma, anche per atteggiamento. Attacca con tanti giocatori, anche con i difensori, ma sono lenti nei recuperi".