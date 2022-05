Roma - Feyenoord, notte di guerriglia a Tirana: 60 arresti

TUTTOmercatoWEB.com

Non è stata una nottata tranquilla a Tirana. La capitale albanese in questi giorni è stata invasa dai tifosi della Roma e del Feyenoord in vista della finale di Conference League che si terrà questa sera. Al calare della sera gli animi si sono accesi e le vie del centro sono diventate quasi un campo di battaglia. A documentare gli scontri è stata proprio la polizia di Tirana e alla fine sono 60 le persone portate in commissariato, 48 cittadini italiani e 12 olandesi.

Non solo, gli scontri hanno provocato anche alcuni feriti tra cui un agente albanese che sarebbe in gravi condizioni. Nonostante la creazione di tre fan zone e gli agenti disseminati in tutte le vie principali non si è risusciti ad evitare che le due tifoserie venissero a contatto. La preoccupazione cresce quindi in vista di questa sera dove solo 20.000 tifosi saranno all'interno dello stadio mentre in tantissimi rimarranno in città.