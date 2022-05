Roma-Feyenoord, scontri anche sugli spalti: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Continuano ad accadere spiacevoli episodi in quel di Tirana non degni di una partita di calcio. Dopo gli scontri nel corso della giornata tra la tifoserie di Roma e Feyenoord, ne arrivano altri stavolta proprio dentro l'Arena Kombetare. Come riporta Tuttomercatoweb, proprio durante l'inno del club di Rotterdam ci sono state alcune scintille proprio nel settore riservato ai tifosi olandesi. Dalle prime immagini pare che alcuni sostenitori giallorossi fossero inspiegabilmente nel cuore del tifo avversario. Da lì è nata una colluttazione durata qualche minuto. Passando al campo, alla squadra di Mourinho è bastato un gol di Zaniolo per vincere 1-0 e alzare al cielo il trofeo.