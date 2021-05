Roma, Fonseca: "La professionalità per me è sacra. Su Mourinho..."

Dopo l'ufficialità da parte della Roma dell'addio a fine anno di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa per il match di di ritorno di Europa League con lo United anche del suo futuro: "Come vivo questo momento? Per me la professionalità è un valore sacro. Sono oggi qui come il primo giorno: motivato. Voglio fare il meglio della Roma fino all'ultimo giorno. Parlando onestamente ho pensato che fosse ora di seguire percorsi diversi con la Roma. Mourinho? E' un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Penso che farà un grande lavoro ".

