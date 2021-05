Roma, Fonseca torna sulla batosta di Manchester: "Non devo dare consigli alla società"

"Faccio il mio lavoro, non devo dare consigli alla società. I bilanci si fanno alla fine". Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in merito al suo futuro sulla panchina giallorossa dopo il ko con il Manchester. E torna sul match di giovedì scorso: "Qualcosa abbiamo sbagliato ma Veretout si era allenato e aveva giocato contro il Cagliari. Spinazzola la stessa cosa, si era allenato senza alcun problema. Avevamo bisogno di loro, era importante che giocassero. Avevamo la nostra strategia, che nel primo tempo ha funzionato. Non volevo cambiare strategia, volevo continuare così perché stavamo facendo bene".