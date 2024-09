Roma, Galopeira fuori di senno: "Siamo i più patetici che esistono!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno sfogo in diretta che parla da solo, che mette in evidenza la frustrazione del tifoso romanista dopo l'esonero inaspettato di Daniele De Rossi dalla Roma. Parole pesanti, anche in merito al possibile arrivo di Juric, suo sostituto, al punto tali da scatenare una reazione aspettata. Questo e molto altro è stato l'intervento di Galopeira ai microfoni di Radio Mana Mana Roma:

"Ridicoli, dilettanti. Ma cosa l’hanno fatta diventare la Roma. Guardate quello che hanno fatto! Questa non è una presa di posizione per De Rossi, anche se lui almeno della Roma. Possibile che non c'era un romanista che poteva fare lo stesso lavoro in società? O forse hanno voluto fare piazza pulita? Lo hanno fatto diventare il club più patetico che esiste. Senza un briciolo di umanità. Bruno Conti e Alberto De Rossi relegati dietro un ufficio. Ci hanno preso Mourinho? la Conference League? Ma vi chiedo, voi lo vincereste quel trofeo per poi passare questi momenti lo vincereste di nuovo? Io no! Non voglio essere questo. A me potete dire tutto, ma no che non ho provato ad avvertirvi. Voi mi criticavate!? Spegnete tv e cellulari, non potete parlare di Roma, perché non siete intelligenti! Come può essere una decisione tecnica? Hanno messo in condizione di lavorare in serenità l'allenatore? No! E allora la responsabilità è anche la loro. Vogliono rivoluzionare la società? Via la CEO, via Ghisolfi e chiamate Klopp! Juric? Mi state prendendo per il culo!?".