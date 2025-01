Roma, Ghisolfi a Dazn: "Pellegrini è figlio della Capitale. Spero che con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Le luci stanno per illuminare il derby della Capitale tra Roma e Lazio e l'entusiasmo e le emozioni sono a mille. A pochi passi dal match, ai microfoni di DAZN è intervenuto il direttore sportivo Florent Ghisolfi: “Lorenzo è il nostro capitano, il figlio di Roma spero che potrà fare una bella partita, guiderà la squadra. parliamo con il procuratore, l’importanza di Dybala per la Roma è importante, niente di speciale per il momento, stasera è una partita importante, spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi. Ranieri l’anno prossimo? Lo spero, sta facendo un gran lavoro. Frattesi? Non voglio parlare di mercato, ancora di più stasera, è un buon giocatore anche lui è un figlio di Roma”.