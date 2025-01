Roma, Giovannelli: "Ranieri può sorprendere. La Lazio è molto forte, ma..."

Il derby della Capitale è davvero vicino. Nel corso del TMW News Paolo Giovannelli, ex calciatore della Roma, è intervenuto per fare il punto sulla situazione dei giallorossi e la Lazio di Marco Baroni: "Ranieri ha ridato tranquillità, ma ha anche portato carica nella squadra. Merito a lui che ha ricompattato l'ambiente e mi auguro, anche se parte da una posizione di svantaggio, che possa sorprendere. Il derby del resto fa storia a sè. La Lazio sta giocando bene, fa un bel calcio ma gli organici in fondo si equivalgono".

Come si mette in difficoltà la Lazio?

"La Lazio è molto forte nelle ripartenze perché ha giocatori di gamba, la Roma dovrà essere accorta e compatta sperando in Dybala e non concedere campo agli avversari. Poi ci può essere anche una preparazione dettagliata ma magari l'episodio dopo un minuto cambia tutto. La Roma in ogni caso se la può giocare alla grande".