Roma | GRA paralizzato dagli ambulanti fra Casilina e Anagnina

Roma paralizzata dal traffico. Il Grande Raccordo Anulare è praticamente in tilt, come informa l'ASTRAL: #A90 #RaccordoAnulare code per #manifestazione non autorizzata tra #Casilina e #Anagnina carreggiata interna #Bus #lineaS01 possibili ritardi. A questo vanno ad aggiungersi anche due incidenti all'altezza dell'uscita Tiburtina.

La protesta

Come comunicato la protesta non è autorizzata. Gli ambulanti hanno aperto i gazebo al centro delle carreggiate e anche sullo svincolo d'inversione di marcia in modo da bloccare totalmente il GRA. Si attendono aggiornamenti.