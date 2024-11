Roma, i Friedkin hanno paura dei tifosi: restano negli USA per le proteste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Houston, abbiamo un problema". Non si parla dell'Apollo 13, ma dei Friedkin. I proprietari giallorossi sono rientrati proprio nella metropoli texana in seguito alla scelta di Claudio Ranieri per sostituire Ivan Juric. Ma non da Roma. Infatti, Dan e Ryan hanno incontrato l'ex tecnico del Cagliari a Londra, ma perchè non nella Capitale? Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i due amano la popolarità e il consenso, mentre al contrario non vivono con serenità e tranquillità il dissenso. Parlare di dissenso è un eufemismo, nelle ultime settimane si è respirata un'aria molto pesante in quel di Trigoria. La caduta a picco a livello di immagine degli ultimi mesi ha sempre fatto pensare loro che fosse meglio tenersi alla larga, come era successo anche per l'esonero di Daniele De Rossi quando, con un blitz rapido, arrivarono nella a Roma, firmarono l'addio ufficiale del tecnico e fuggirono via con il loro jet privato. Gesti che non vengono apprezzati dai tifosi romanisti, un altro piccolo passo falso che la gente non dimenticherà facilmente.