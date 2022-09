Roma, i guai non finiscono per Mourinho: un altro top player finisce ko

TUTTOmercatoWEB.com

Altra tegola per la Roma di Mourinho. Nel riscaldamento, poco prima dell'inizio della gara contro l'Atalanta, Paulo Dybala si è fermato causa infortunio. L'argentino ha infatti accusato un problema muscolare al flessore sinistro e darà quindi forfait per il match che prenderà il via alle 18.00. Un brutto colpo per i giallorossi alle prese in questo inizio stagione con una lista lunghissima di infortunati.