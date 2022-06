Roma, i tifosi vogliono la Supercoppa Europea: curiosa richiesta alla Uefa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 10 agosto allo Stadio Olimpico di Helsinki Real Madrid ed Eintracht Francoforte si contenderanno la Supercoppa Europea. Le vincenti di Champions League ed Europa League si troveranno l'una di fronte all'altra nella sfida che assegnerà la prima coppa europea della stagione 2022-23. C'è però chi non accetta che la Supercoppa venga disputata dai campioni delle prime due competizioni Uefa: i tifosi della Roma infatti vorrebbero che il trofeo si trasformasse in un triangolare, con i vincitori della Conference League ammessi alla semifinale contro i vincitori dell'Europa League e i detentori della Champions ad attendere in finale. Sui social e nelle trasmissioni radiofoniche giallorosse si sono moltiplicati gli appelli alla Uefa a prendere in considerazione la proposta. Una richiesta simpatica, che può strappare una risata e nulla più.

QUANDO C'ERA LA COPPA DELLE COPPE - I tifosi della Roma sostengono che l'esistenza di tre competizioni Uefa sia un motivo valido per estendere la Supercoppa anche alla vincente della Conference League. Questa teoria ignora completamente il fatto che dal 1973 (anno di istituzione della Supercoppa) al 1999 le competizioni europee sono già state tre (Coppa dei Campioni poi Champions League, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa) eppure la Supercoppa è sempre stata assegnata in gara unica tra la vincente delle prime due coppe per prestigio, la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe. Vanificati in partenza anche i tentativi di paragonare l'attuale Conference League all'allora Coppa delle Coppe: oltre al fatto che alla Coppa delle Coppe partecipava la vincente del trofeo nazionale mentre alla Conference chi si classifica dietro alle qualificate in Champions ed Europa League, la vittoria del trofeo nel primo caso qualifica a un'altra finale, nel secondo caso no. Semplicemente perché la Coppa delle Coppe era la seconda competizione Uefa, la Conference la terza. Con buona pace di tutti.