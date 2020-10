Roma, il dietrofont di Pedro: "Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto"

Dopo la vittoria per 5-2 ai danni del Benevento aveva affermato: "Sicuramente possiamo raggiungere il nostro obiettivo, cioè lo scudetto". Adesso Pedro sembra essersi ricreduto. L'attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista per Sky Sport dopo il deludente pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia. Lo spagnolo è tornato sui suoi passi e sembra non credere più allo scudetto: "Il quarto posto è l’obiettivo di squadra. Lotteremo per questo. Non esistono partite facili in Serie A e in Europa, dobbiamo saperlo. Dovremo essere sempre al cento per cento, motivati, concentrati, per provare a vincere partita per partita. Comunque, sì, abbiamo la squadra per stare tra le prime".

LAZIO, PAROLO, ACERBI, CORREA E IL CAMBIO DI MODULO

LAZIO; MILINKOVIC PADRONE DEL CENTROCAMPO

TORNA ALLA HOME PAGE