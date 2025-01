Roma, il punto in vista del derby: Cristante out, mentre Dovbyk e Kone...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale si avvicina alla sua centoottantaquattresima edizione. Domenica, alle ore 20.45, Lazio e Roma si daranno battaglia sul prato dell'Olimpico per una partita che vale molto più di tre semplici punti. Le due formazioni si stanno preparando alla sfida. Ieri al Tre Fontane la squadra di Ranieri è scesa in campo davanti ai propri tifosi, per prendersi l'abbraccio e la carica del proprio pubblico. Sul terreno di gioco c'era la rosa quasi al completo.

CRISTANTE OUT, DOVBYK CE LA FA - Non era presente Ryan, il secondo portiere, cosi come Cristante alle prese con un problema alla caviglia. Entrambi sono a forte rischio in vista della stracittadina, con la loro assenza dai convocati che in questo momento è molto più quotata. A non prendere parte alla seduta, per il secondo giorno consecutivo, è per anche Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino sia il 31 dicembre, sia il 1° gennaio si è allenato solamente in palestra, saltando le due sessioni sul campo.

IL PUNTO SU KONE - Un'assenza che, però, non sembrerebbe preoccupare. Da Trigoria, infatti, fanno sapere - secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport -, che si tratterebbe solo di un riposo precauzionale per farlo arrivare alla stracittadina nelle condizioni migliori. Già da oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo come, invece, non ha mai smesso di farle Manu Kone. Nonostante il tutore alla gamba destra che ormai lo accompagna da tempo, il centrocampista francese sarà regolarmente a disposizione di Ranieri per la partita contro la Lazio e il suo compagno di Nazionale, Guendouzi.