Roma, il tifoso del tornello: “Sto soffrendo, la colpa è di chi ha fatto video”

Prima di Roma-Milan, match valido per l'undicesima giornata di Serie A vinto dai rossoneri 2-1, c'è stato un incidente allo Stadio Olimpico. Un tifoso giallorosso è rimasto incastrato con la testa nel tornello all'ingresso. Dopo numerosi tentativi di liberarsi, è stato necessario l'intervento della Croce Rossa che ha soccorso il ragazzo. Il giovane sostenitore della Roma si è sfogato su Instagram per quello che è successo: "A volte i telefoni possono essere peggio dei coltelli. Già ho dolori fisici, non mi merito di essere anche massacrato moralmente. Non chiedo compassione, ma solo un po' di rispetto per una persone che soffre. Un ringraziamento speciale a coloro che hanno fatto i video e che sono gli stessi che mi hanno spinto e causato tutto".