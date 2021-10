La Roma è in ansia per Tammy Abraham. L'attaccante è entrato in campo al 76' contro l'Ungheria ed è uscito al 92' zoppicando e scuotendo la testa. Il club giallorosso ha immediatamente chiesto informazione e sembra essere un problema muscolare che andrà valutato nelle prossime ore. La sua presenza contro la Juventus è in dubbio.