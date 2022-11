Roma, insulti a Ibanez e famiglia per l'errore nel derby: la moglie risponde sui social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Errare è umano. Non sono di questa opinione i tifosi della Roma, che per colpa di Roger Ibanez hanno perso il derby. Il brasiliano è la seconda volta che fa un errore decisivo, concedendo la rete alla Lazio. Non per questo merita insulti pesanti. Eppure i suoi stessi tifosi si sono riversati sui social prendendo di mira lui e la famiglia.

LA DIFESA DELLA MOGLIE - Bruna Kisner, compagna del giocatore romanista e mamma dei suoi due figli, ha preso le sue difese su Instagram: "Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il diritto di oltrepassare una certa soglia. Smettetela di pensare di avere il diritto di farlo. Parlate così tanto di essere scortesi e non vi accorgete di quanto siete stati sgradevoli voi. Risparmiatevi questo male. Vedo persone che non capiscono niente di questa faccenda imprecare e parlare solo per attirare l'attenzione. Riflettete sui vostri atteggiamenti e notate come siete stati superficiali, vuoti e con un cuore pieno di rabbia e malvagità. Siate rispettosi con le persone. Non mi piace parlare di queste cose, ma credo ci sia un limite a tutto. Capisco il vostro dispiacere e anche la rabbia di alcuni fan. Ma bisogna capire che errori e fatalità succedono e possono succedere a tutti. Siate rispettosi e non siate maleducati. Risparmiatevi questo male".