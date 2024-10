Roma, Juric: "Soule? È un equivoco totale. In questo momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matias Soule non ha convinto, le aspettative con cui è arrivato alla Roma sono state disattese. In questa prima parte di campionato e di Europa League non ha brillato come tutti si aspettavano, considerando anche l'investimento che il club ha fatto su di lui. Dopo la sconfitta subita per mano dell'Elfsborg, il tecnico Juric ha analizzato il momento dell'argentino. Queste le considerazioni: "Soulè in questo momento non è determinante come lui vorrebbe, ma qui è un equivoco totale. Ha fatto un anno a Frosinone, ma diamogli tempo. È vero che a Roma le aspettative sono enormi ma lasciamolo crescere. A me piace il fatto che non si nasconda mai. L'erba sintetica è stata un fattore? Non vogliamo scuse".

