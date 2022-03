Roma, Karsdorp ci crede: "Possiamo vincere la Conference e centrare il quarto posto"

TUTTOmercatoWEB.com

C'è entusiasmo in casa Roma per il finale di stagione come dimostrano le parole del terzino giallorosso Rick Karsdorp: "In questa stagione abbiamo ancora alcuni obiettivi da raggiungere, puntiamo a vincere la Conference League e siamo comunque ancora in corsa per il quarto posto". Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della ripresa del campionato.