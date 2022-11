Roma, Karsdorp messo fuori rosa: si spinge per prendere il sostituto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

In attesa di capire quale sarà l'esito della vicenda legata a Rick Karsdorp, che rimane convocato per la tournée in Giappone, la Roma sta anche cercando di capire quali soluzioni possono arrivare dal mercato. E oltre alle pista che portano in Spagna (Bellerin e Odriozola) resta viva anche quella di Bartosz Bereszynski, il polacco in forza alla Sampdoria.