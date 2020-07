Roma, la Ceres deride Bruno Peres: "Basta inviarci questa m****" - FOTO

Episodio davvero singolare avvenuto sui social network. L’azienda Ceres ha pubblicato un tweet in cui viene accostato il terzino della Roma, Bruno Peres a una bottiglia di birra. La didascalia recita: "Stop sending me this shit" ("Smettete di mandare questa m****"). Una presa in giro della nota azienda nei confronti del difensore brasiliano. La Ceres ha ironizzato sul soprannome attribuito dai tifosi della Roma al terzino (Bruno Ceres) in seguito all’incidente in Lamborghini del 2018. Tweet che ha fatto infuriare la tifoseria giallorossa che si è opposta nei commenti.

Stop sending me this shit. pic.twitter.com/FcPk2YvbfF — CeresOfficial (@Ceres) July 20, 2020