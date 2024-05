Roma, la missione di De Rossi: "Faremo punti per tenere lontana la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 20:45, in contemporanea con Lazio-Sassuolo, scenderanno in campo anche Empoli e Roma. I giallorossi sono a caccia della Champions, ma il loro destino dipende molto anche dall'Atalanta. Di questo e del mercato ha parlato Daniele De Rossi in conferenza alla vigilia della sfida: "Come ogni ultima partita di campionato, ci sono sempre degli addii. Noi abbiamo 7-8 prestiti e 2 in scadenza, tenendo conto di ciò la formazione sarebbe già fatta e magari anche un po' confusa. Magari andranno via anche calciatori non in scadenza, magari qualcuno in prestito rimarrà, non lo possiamo sapere. Io devo pensare a mandare in campo la squadra migliore per vincere la partita, com'è giusto che sia. Chiaro che la gara pesa più per l'Empoli, ma noi vogliamo fare più punti possibile per tenere più lontana la Lazio e anche per continuare il trend del nostro campionato: basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere senza nulla chiedere alla propria stagione, ed è giusto così. Faremo la nostra partita".

"Onestamente, è difficile che l'Atalanta non faccia i punti che le servano per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori o incastri dalle altre. Una volta capito che non saremmo arrivati quinti, e io l'avevo capito da un pezzo già, dovevamo aspettare incastri e colpi di fortuna. La sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare degni, è la competizione della mia infanzia e della mia adolescenza. Mi ha fatto sognare da piccolo. La Champions League è la coppa per i club più ricchi. Negli ultimi anni, l'Europa League ci ha regalato le notti più belle e saremo degni. Ci sono aspetti positivi anche quando non raggiungi i tuoi obiettivi".

