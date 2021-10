Roma, la sconfitta con il Bodø è da record: giallorossi unici in Europa

Una disfatta. La Roma nel freddo della Norvegia prende sei gol dal Bodø-Glimt. Una squadra di cui si conosce poco ma che da oggi sicuramente rimarrà impressa nella testa dei tifosi giallorossi e non solo. I giallorossi tornano a Roma con un'altra goleada come già è accaduto più volte nella sua storia, mai però da una squadra "minore" come quella norvegese che pur stasera ha giocato una gara vera e non ha avuto pietà per l'avversario.

Non solo, l'umiliante sconfitta segna anche l'ennesimo record negativo per la società gillorossa che è la prima squadra a subire 6 reti in ogni competizione della Uefa. Dall'8-0 in Coppa dell'Europa Centrale contro il Ferencvaros, passando per il 7-1 a Manchester contro lo United in Champions League e all'1-7 dell'Olimpico contro il Bayern Monaco. Ma non è finita, la Roma ha subito 6 reti anche dal Barcellona, sempre in Champions, e altre sei sempre dallo United ma in Europa League dove il match terminò con il punteggio di 6-2. Senza dimenticare anche il 5-2 subito per mano del Liverpool, e il 7-1 della Fiorentina in Coppa Italia.