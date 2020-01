Roma - Lazio, Anna Falchi: “Tutte due sono costrette a vincere” - VIDEO

Pre-partita frenetico all'Olimpico, anche per Anna Falchi. Per oggi, come già successo in passato, non una semplice tifosa. La nota showgirl sarà infatti l'inviata di Quelli che il calcio per Roma - Lazio, sponda biancoceleste ovviamente. Lalaziosiamonoi.it l'ha intercettata nella zona stampa dello stadio. Un po' tesa in volto, maglia dei 120 anni indosso e tanta carica. È il clima derby: “Lo stiamo aspettando tutti. Più Lazio o Roma? Sono costrette a vincere entrambe se vogliono far felici i propri tifosi” - e sul pronostico non si sbilancia - “Non parlo, non parlo...”.

VIDEO - ANNA FALCHI NEL PRE-PARTITA