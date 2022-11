Roma - Lazio, Cristante: "Loro molto bravi a chiudersi. Noi potevamo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del derby della Capitale, vinto dalla Lazio di misura grazie alla rete di Felipe Anderson nel primo tempo, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista giallorosso Bryan Cristante:

"Mentalmente non siamo scarichi, c'è mancato qualcosa negli ultimi metri. Loro ci hanno lasciato giocare, non abbiamo avuto quel guizzo negli ultimi metri. La Lazio si è abbassata molto, non era facile, loro sono stati bravi a chiudersi senza alzarsi troppo, noi potevamo fare di più. Sia davanti che a centrocampo dovevamo dare qualche palla di più agli attaccanti, ci sono mancate occasioni negli ultimi metri, in attacco dovevamo fare meglio".