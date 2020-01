Roma - Lazio, doppio pareggio stagionale: ecco gli ultimi precedenti

Un pareggio che accontenta più la Lazio che la Roma e che lascia inalterati i sogni di gloria dei biancocelesti. L'1-1 del derby di ieri bissa lo stesso risultato della gara d'andata. Come sottolinea Lazio Page, l'ultima volta che i due derby della Capitale erano terminati sull'1-1 era il 1991/92. In quel caso all'andata segnarono Riedle e Rizzitelli, mentre al ritorno Sosa e Hassler. L'ultima volta che le due stracittadine stagionali sono terminate in parità, invece, è stato nel 2002/03. All'andata finì 2-2 con reti di Fiore e Stankovic per i biancocelesti, mentre per i giallorossi andarono a segno Delvecchio e Batistuta. Al ritorno trovò il gol ancora Stankovic a cui rispose nel finale Cassano. In questa stagione ad agosto hanno segnato Kolarov (su rigore) e Luis Alberto. Ieri è toccato a Dzeko e Acerbi.

