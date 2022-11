Roma-Lazio, è già derby a distanza in Europa League

RASSEGNA STAMPA - L'avvicinamento al derby passa per l'Europa. Prima di Roma-Lazio di domenica sera, giallorossi e biancocelesti avranno un impegno importantissimo in Europa League. E' sfida a distanza tra Mourinho e Sarri che nel weekend si ritroveranno di fronte nella terza stracittadina romana che li vedrà protagonisti. Pellegrini e compagni hanno un solo imperativo: vincere in casa contro il Ludogorets per passare il girone da secondi dietro al Betis. Se così non fosse, la Roma tornerebbe in Conference. Per la Lazio invece potrebbe bastare un pareggio sul campo del Feyenoord, anche se una vittoria significherebbe primo posto praticamente aritmetico e niente sedicesimi contro le terze della Champions. E' partita la sfida a distanza. Il derby è all'orizzonte.