Roma-Lazio, esperienza e sorrisetto: Radu prende in giro così i giallorossi - FOTO

La Lazio vince il primo derby stagionale. Serve un gol nel primo tempo di Felipe Anderson e una prestazione sontuosa specialmente in fase di non possesso da parte di tutta la squadra. Applicazione e sacrificio per coloro che sono scesi in campo, esperienza e astuzia per quelli che sono rimasti in panchina. Su tutti Radu che, dall'alto dei suoi "cento" derby disputati, dà comunque una mano ai suoi compagni anche senza fare il suo ingresso sul terreno verde. Allo scadere della partita, il 26 provoca Rui Patricio non restituendogli un pallone finito nella zona della panchina è che doveva essere dei giallorossi. Il portoghese lo spinge e Stefan va a terra. Si scatena un parapiglia che favorisce la Lazio. Gioco fermo per qualche minuto e ancora più nervosismo per Cristante e compagni. Al termine della mini rissa, Radu viene abbracciato da Lazzari. I due si guardano e scatta il sorriso del difensore romeno consapevole di aver sbeffeggiato i rivali di sempre.