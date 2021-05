Roma - Lazio, Fonseca: "Siamo motivati. Ecco come l'abbiamo preparata..."

Vigilia di derby nella Capitale, domani alle 20:45 Lazio e Roma si sfideranno per la 37ª giornata di Serie A. La Roma arriva dalla sconfitta contro l'Inter e non può permettersi passi falsi per la qualificazione alla prossima Conference League, mentre i biancocelesti sperano ancora nella Champions. Il tecnico giallorosso è intervenuto così in conferenza stampa per presentare la partita.

LA SCONFITTA CON L'INTER - "Sulla gara con l'Inter noi sappiamo come loro giocavano. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo l'iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. E' una questione di rischio. Sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. La squadra non ha reagito bene quando perdeva la palla. Penso che l'Inter non abbia creato molto, ma quando lo faceva segnava. Questa squadra non lascia creare molte situazioni, ma c'è un problema che quando sbagliamo le altre squadre segnano. Abbiamo giocato in due moduli, quest'ultimo è più rischioso".

DERBY - "Abbiamo preparato la partita strategicamente in modo diverso rispetto all'andata. Facciamo pressione sul primo momento di costruzione e in questo la squadra è stata poco equilibrata all'andata. Oggi l'abbiamo preparata per non lasciar uscire la Lazio in contropiede. Abbiamo una strategia. Vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede. Divario con la Lazio? Principalmente è stata una stagione difficile con infortuni in giocatori importanti. Se avessimo avuto sempre questi calciatori potevamo arrivare in un'altra posizione. Se torneremo alla difesa a 3 domani? No, giocheremo a 4".

EMOZIONI - "La motivazione è la stessa del primo derby, cambia il non avere i tifosi. Io parlo sempre che vivere questi derby è una cosa unica, difficile da spiegare. Domani non ci saranno i tifosi che sono molto importanti per noi, ma volgiamo avere la stessa motivazione. Mi aspetto che la squadra sia motivata. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, ma mi sembra che la squadra sia motivata".

