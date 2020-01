Roma - Lazio, i convocati di Inzaghi per il derby: ci sono (quasi) tutti

L'ora X sta per arrivare: è giorno di derby. Lazio contro Roma, non mancheranno le defezioni. Sono tanti, infatti, gli assenti in casa giallorossa. E qualcuno darà forfait anche tra gli uomini di Inzaghi: Cataldi, Marusic (altra ricaduta), Lukaku e Andrè Anderson sono ai box. Per il resto il tecnico piacentino avrà a disposizione tutta la squadra titolare. Nella lista dei convocati rientra Luis Alberto, out contro il Napoli, e c'è Correa. I due erano in dubbio verso metà settimana ma hanno recuperato. Di seguito, ecco l'elenco completo dei biancocelesti a disposizione del mister:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: D. Anderson, Berisha, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

