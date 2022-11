Roma - Lazio, intervista a metà per Mourinho a Dazn: ecco cos'è successo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince per 1-0 contro la Roma nel derby della Capitale e regala al suo popolo una serata indimenticabile. Al termine della sfida, nel corso delle interviste post partita ai microfoni di Dazn, l'allenatore giallorosso Josè Mourinho ha deciso di non interagire con lo studio. Il tecnico, infatti, non ha messo l'auricolare, lasciando sbigottiti e dispiaciuti tutti coloro che erano presenti a bordo campo, pronti a fargli delle domande. Mourinho se l'è cavata rispondendo solo alle domande dell'inviato e con un semplice: "Scusatemi". Probabilmente l'allenatore della Roma non ha digerito il gol di Felipe Anderson che gli costerà una nottata non semplice da affrontare.