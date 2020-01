Roma - Lazio, Marocchi: "Giallorossi padroni del campo, salvo solo Acerbi"

Come all'andata, ma con prestazioni invertite. All'Olimpico Lazio e Roma pareggiano 1-1 al termine di un derby giocata meglio dalla squadra di Fonseca. A fine partita, dagli studi di Sky Sport, l'opinionista ed ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato così la gara: "La Lazio deve accendere un cero per questo punto. La Roma è stata padrona del campo ed ha creato sicuramente di più. I gol sono arrivati in modo sfortunato, ma i giallorossi l’hanno giocata davvero. Acerbi è stato strepitoso. Strakosha? La cosa clamorosa è che, arrivando in ritardo, neanche cerca di alzare le braccia per coprire più spazio..."