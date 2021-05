Roma - Lazio, Marusic: "L'unica opzione è vincere, i dettagli possono deciderla"

Poco più di un'ora e sarà derby della Capitale. Lazio e Roma scenderanno in campo allo stadio Olimpico per la stracittadina. Prima della gara le parole di Marusic ai microfoni di Lazio Style Radio: “Abbiamo preparato bene questa gara, il derby è una partita molto importante che conta più delle altre, vogliamo vincere. Abbiamo vinto l’andata 3-0 ma credo che questa gara sarà più difficile, vedremo cosa succederà. Anche per la Roma sarà importante perché non hanno fatto un buon campionato. Il derby conta più di tutte le altre gare per noi e per i nostri tifosi, solo un’opzione vincere questa gara”.

Ai microfoni di DAZN Marusic ha parlato così: "Ci crediamo fino alla fine per la Champions, vogliamo vincere tutte e tre le partite che mancano e poi vediamo. Stasera il derby conta più di tutte le altre partite, i piccoli dettagli possono deciderla".