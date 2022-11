Roma - Lazio, Mourinho ammette: "Non abbiamo qualità. Loro con mezzo gol..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sacrifico e cuore, la Lazio fa sua la stracittadina numero 179 della storia. Il secondo derby capitolino vinto da Sarri nei confronti di Mourinho, che ai microfoni di Dazn ha spiegato così le ragioni della sconfitta, senza voler rispondere alle domande dei talent dal campo: "E' mancata lucidità. Troppa emozione, poca consapevolezza dell'obiettivo e poca organizzazione di gioco. Non è facile giocare con una squadra che si è messa tutta lì, con una gestione molto inteligente del gioco e della partita. Noi senza la luce, quella qualità che ti danno i giocatori speciali, abbiamo fatto fatica. Senza Paulo (Dybala, ndr) e Lorenzo (Pellegrini, ndr) nei 25 minuti finali in cui dovevamo segnare, non abbiamo avuto lucidità. E' stato un dominio, una Lazio che ha detto "siamo qui per difendere un gol di vantaggio". Loro lo hanno fatto bene e a noi è mancata la qualità per giocare nello spazio e fare azioni di qualità. Ci abbiamo provato con Volpato, che non ha giocato male, ma pazienza".

INFORTUNI E DUELLI - "Dovevamo vincere i duelli indivuali, anche quando la squadra non aveva lucidità, bisognava farlo. In questo caso i nostri attaccanti non lo hanno fatto. Pellegrini? E' normale, ci sono giocatori che giocano sempre. Ho due possiblità, o rischiamo oppure cambio perdendo qualità. Pellegrini ha giocato a Siviglia a Helnsinki in un campo di plastica e poi oggi. E' normale che poi arrivia l'infonrtunio".

KO ALL'OLIMPICO - "Le abbiamo perse immeritatamente. L'Atalanta ha vinto con un tiro in porta, il Napoli qui ha avuto più difficoltà in tutta la stagione e ha vinto con un gol straordinario, e oggi la Lazio fa mezzo gol e vince. Sono sconfitte immeritate. Manca qualità negli ultimi 20 metri è vero, ma l'identità, la mentalità e la voglia di fare risultato è intoccabile".

DYBALA E IL MERCATO - "Se Dybala vuole andare al mondiale è difficile dirgli di no. Se c'è una buona evoluzione dell'infortunio e potrà giocare con il Torino ovviamente noi che ne abbiamo bisogno siamo contenti. A gennaio sul mercato? Dobbiamo cercare di recuperare i giocatori. Non lo so, non penso che la Roma andrà forte sul mercato, dobbiamo continuare con quelli che abbiamo. Se dobbiamo dare spazio ai giovani lo faremo".

Mourinho ha poi analizzato la sconfitta in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Si aspettava questo tipo della partita dalla Lazio?

“Gioco che hanno fatto è stato anche una conseguenza dello stare 1-0. Compatti, tutti insieme. Un gioco bassissimo, hanno capito che noi facevamo tanto dominio ma mancavamo di creatività negli ultimi 20 metri. Tutta la settimana si è parlato di Savic, di Immobile, non di Dybala. Penso che in questo tipo di gioco sia più importante Dybala che gli altri. Quella luce che ti porta gol, assist. Senza Pellegrini è stato ancora più difficile. Volpato ha messo in campo quella creatività di cui avevamo bisogno. Hanno fatto bene, prendono i punti loro. E va bene così”.

Zaniolo e Abraham non li ha menzionati…

“Zaniolo non è un creativo, ha un potenziale fisico assolutamente incredibile che quando trova spazi diventa imparabile. Con loro che stavano tutti dentro l’area, era difficile trovare spazi. Ho cercato di darglieli quando l’ho messo a giocare sulla destra. Ma verso la fine era un gioco troppo emozionale, non avevo il controllo sulla comunicazione coi giocatori. Troppe palle lunghe, sono giocatori diversi”.

Expected gol primi in campionato. Come gol realizzati, il nono attacco? Se le occasioni si creano e i gol non si segnano, la colpa di chi è?

"La risposta che tu vuoi, io non voglio dartela. È colpa mia, rimaniamo così".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO