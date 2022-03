Roma - Lazio, Sconcerti: "Non c'è mai stata sintonia tra Sarri e la squadra..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così la sconfitta della Lazio contro la Roma: “Il derby per la Roma è stata una partita importante per la credibilità di Mourinho. La vittoria permette al popolo romanista di sperare. Tra Sarri e la squadra non c'è mai stata una completa sintonia, non sono mai stati una coppia”.