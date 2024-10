Roma, Mancini e Cristante mollano Juric: cosa è successo a Firenze

TUTTOmercatoWEB.com

Serata complicata per la Roma sul campo della Fiorentina con una sconfitta per 5-1 che mette in bilico la già traballante panchina di Juric. Un ko che fa male ai giallorossi che sembrano scollati. Un segnale chiaro arriva dai senatori Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il difensore e il centrocampista sono stati sostituiti, rispettivamente al 32' e al 46', e non sono mai riemersi dal tunnel. Al contrario degli altri compagni usciti, infatti, i due non sono rientrati sul terreno di gioco per stare vicini ai compagni. Una mossa che non è sfuggita e che sta facendo discutere sui social.