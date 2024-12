Roma, Marione è una furia: "Una vergogna! Celik un disastro, Hermoso una pi**a"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono momenti senz'altro amari in casa Roma dopo la sconfitta subita contro il Como. Lo testimoniamo le parole di Marione, speaker radiofonico su TeleRadioStereo. Di seguito le sue parole in apertura della trasmissione 'Te la do io Tokyo': "Una squadra che non ha nessun tipo di forza interiore ma neanche intellettuale, perché sei pure stupido a fare queste partite. Non so proprio che dire. Ranieri ha sbagliato completamente la formazione, Pellegrini ha fatto peggio di quelli che stavano in campo. Le Fée ora che Ranieri l'ha visto, spero di non vederlo mai più. N'Dicka centrale è una vergogna, ma non per Ranieri, proprio per lui: al centro della difesa ci devono state giocatori forti. Mancini è stato morbido. Parlerei di Celik che è un disastro, Hermoso è più pi**a di Celik, io l'ho detto dall'inizio e stavolta lo rivendico. Non c'è più niente da dire. Pisilli fa una figuraccia anche lui perché entra in una Roma in cui non va a nessuno di giocare".

TORNA ALLA HOMEPAGE