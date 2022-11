Roma, Mourinho: "Dybala? Gli altri piangono sempre, io mai"

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo e ha puntato il dito sull'assenza dell'argentino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. Il tecnico ha puntato il dito sull'assenza di Dybala che avrebeb condizionato le prestazioni della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni: "Gli altri piangono sempre, io mai, ora voglio piangere anche io. Ci manca il nostro giocatore più creativo, con più gol, con più di mobilità in campo e che può aprire un blocco compatto e basso, quando non c'è è difficile. L'Atalanta ha giocato così, della Lazio neanche parliamo perché è stato un esempio fantastico. Hanno giocato in un modo che se avessi giocato io così mi avrebbero ucciso, ma l'importante è vincere. Il Napoli ha fatto una partita diversa, ha giocato bene e si è difeso bene dopo il gol. Ma noi, senza i nostri giocatori più importanti soffriamo. Abbiamo lavorato sul mercato e contro la Lazio avevamo solo Camara di nuovo, il lavoro del direttore sportivo è stato annullato dagli infortuni. Dybala non ha giocato in quelle tre partite, l'unica importante che ha fatto è stata contro l'Inter e ci ha fatto vincere".

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MOURINHO