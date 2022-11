Roma, Mourinho fa fuori Ibanez: si tenta lo scippo all'Eintracht

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tra i rinnovi più interessanti a livello continentale spicca quello di Evan Ndicka. Difficile che il centrale dell’Eintracht possa decidere di legarsi a lungo termine alla squadra tedesca, soprattutto in virtù dell’interesse di numerosi top club a livello continentale che hanno manifestato interesse nei confronti del classe 1999. Dall’Italia, oltre a Juventus ed Inter, è la Roma ad avere mosso i passi più concreti nei confronti del francese, perfetto per le esigenze di Mourinho di reperire un mancino in grado di esaltare il reparto a partire da gennaio. Tanta concorrenza ma i giallorossi fanno sul serio, e intanto Ndicka non firma il rinnovo.