Roma, Mourinho: "Noi siamo una squadra da Conference League"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Leicester - Roma, il tecnico Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'andata della semifinale di Conference League. In particolare, l'allenatore della Roma si è soffermato sul tipo di competizione che la sua squadra sta disputando mettendo anche una parentesi in merito alla corsa all'Europa in campionato: "Domani giochiamo la partita numero 13, se non sbaglio, in Conference League. Abbiamo iniziato contro il Trabzonspor, di cui ho parlato bene dicendo che avrebbe vinto il campionato turco e lo sta facendo. Arriviamo in un momento dove affrontare il Leicester che è una squadra di Europa League, devi essere una squadra forte per qualificarsi in Europa League tramite Premier League. Noi siamo una squadra da Conference League, abbiamo sofferto tanto e pagato con punti giocando il giovedì e la domenica, meritiamo di andare in finale. Abbiamo due possibilità diverse per giocare l’Europa League, o arriviamo quinti o sesti in campionato o vinciamo la Conference League. Possiamo anche non raggiungere tutto questo e questo ti mette pressione, dubbi sulle prossime partite. Il Leicester non si deve preoccupare in Premier League, per noi è diversa perché siamo in corsa con Fiorentina, Lazio e Atalanta. È un momento duro per noi ma siamo motivati”.