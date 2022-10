Roma, Mourinho preoccupato per le condizioni di Dybala: derby a rischio?

TUTTOmercatoWEB.com

C'è una buona e una cattiva notizia per la Roma questa sera. Quella buona sono i tre punti guadagnati sul campo contro il Lecce, quella cattiva è l'infortunio di Paulo Dybala. Il fantasista si è fermato ed è stato costretto a lasciare il campo subito dopo aver calciato il rigore decisivo. Il 21 si siede in panchina e scoppia quasi in lacrime. Applicata subito una fasciatura con tanto di borsa del ghiaccio sulla sua coscia sinistra. La sensazione è che possa trattarsi di un maxi stop per l'ex Juventus e Palermo. A confermarlo è José Mourinho che nel post partita su Dazn ha detto: "Infortunio Dybala? Io dico male, per non dire molto, molto male. Purtroppo è più molto male che male… Rischio di rivederlo nel 2023? Non sono un dottore e non ho parlato con uno di loro, ma per come ho parlato Paulo… Difficile”. A rischio dunque non solo le prossime partite di campionato, compreso il derby del 6 novembre contro la Lazio, ma anche il Mondiale con la maglia dell'Argentina. Ulteriori dettagli sull'infortunio sono attesi nei prossimi giorni.