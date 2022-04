Roma, Mourinho show in conferenza stampa: alla domanda su Zaniolo risponde con...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è nuovo a situazioni del genere il tecnico della Roma Josè Mourinho. Il portoghese, in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria, alla domanda di un giornalista sul "caso Zaniolo" ha estratto un foglietto di carta e risposto: "Lo sapevo! Sapevo che quella su Zaniolo sarebbe stata la seconda domanda, guardate!". Poi ha proseguito: "Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c’è storia. Dopo va in Nazionale e quello che è successo non lo commento. Lui è arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori”. Insomma un "siparietto" che ha scatenato le risate dei presenti in sala stampa.