Roma, Mourinho torna sul disastro contro il Bodo: "I gol potevano essere anche 7 o 8"

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Mourinho è tornato a parlare della disastrosa trasferta della sua Roma in Norvegia. Sono stati sei i gol subiti dai giallorossi nella gara di Conference League contro il Bodo Glimt. L'allenatore ha spiegato: "C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto nelle mani, lasciami trovare una parola perché inizia con la m e non posso dirla, tanti errori che altri hanno fatto. E lo stesso Tiago Pinto. La proprietà ha speso tanti soldi per sistemare cose fatte prima da gente che ride con le tasche piene di soldi. Abbiamo speso soldi per cercare di pulire, di creare condizioni per il successo del progetto che ha bisogno di tempo. Quando qualcuno scrive che Mourinho non è contento della proprietà, non potrebbe esserci bugia più grande".

RESPONSABILITÀ - "Mourinho vuole più giocatori? Sì, è come tutti gli allenatori. Mourinho vuole 2 giocatori per ruolo? Sì, ma Mourinho non è uno stronzo, ha rispetto per i Friedkin e per Tiago e ha deciso di accettare questo lavoro nella Roma perché capisce la situazione. Il risultato succede una volta nella vita, poteva essere anche 7 o 8 se avessimo giocato 10 minuti in più. Il responsabile sono io, non i Friedkin e non Tiago, perché ho deciso di far giocare una squadra con grande rischio. Non pensavo al disastro così, l'ho fatto con buone intenzioni, per paura di infortuni, del sintetico, del clima, per l'accumulo di partita e di non avere due giocatori per posizioni. La responsabilità è mia e solo mia: né dei giocatori né della proprietà".

